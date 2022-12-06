iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ФИФА отклонила протест Франции по отмененному голу Гризманна

Французский форвард останется без своего гола в ворота сборной Туниса.
Сегодня, 11:26
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

ФИФА отклонила протест Франции против решения VAR не засчитывать гол Антуана Гризманна в компенсированное время проигранного матча Тунису со счетом 0:1, сообщает ESPN.

Гризманн сравнял счет на 98-й минуте поединка третьего тура ЧМ-2022, но после проверки VAR гол был отменен из-за офсайда.

Но жалоба французов касалась не самого решения об офсайде, а нарушения протокола VAR, что означало, что это недействительная проверка, поскольку судья Мэтью Конгер уже возобновил игру с центра поля.

Франция потребовала, чтобы гол был засчитан, и результат был изменен на 1: 1, потому что изменение результата не повлияло бы на окончательные позиции всех команд группы D.

Читай также: Еще один на выход: очередной тренер команды-участницы ЧМ-2022 подал в отставку

Дисциплинарному комитету ФИФА потребовалось пять дней, чтобы дать ответ с кратким заявлением об отклонении апелляции.

"Дисциплинарный комитет ФИФА отклонил протест, поданный Французской футбольной ассоциацией в отношении матча чемпионата мира по футболу между Тунисом и Францией, который состоялся 30 ноября", - передает ESPN.

Никакой дополнительной информации предложено не было.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа франция сборная Франции Антуан Гризманн Чемпионат мира 2022

Статьи по теме

Япония - Хорватия 1:1 (по пен. 1:3): видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Япония - Хорватия 1:1 (по пен. 1:3): видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Бразилия - Южная Корея 4:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Бразилия - Южная Корея 4:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Еще один на выход: очередной тренер команды-участницы ЧМ-2022 подал в отставку Еще один на выход: очередной тренер команды-участницы ЧМ-2022 подал в отставку
Португалия - Швейцария: смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия - Швейцария: смотреть онлайн-трансляцию матча
Помочь журналистам

Видео

Бразилия - Южная Корея 4:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Бразилия - Южная Корея 4:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

ЧМ-202212:45
Плей-офф ЧМ-2022: все пары 1/4 финала
Бокс12:22
Бокс: расписание боев
ЧМ-202211:58
Япония - Хорватия 1:1 (по пен. 1:3): видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
ЧМ-202211:45
Бразилия - Южная Корея 4:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
ЧМ-202211:26
ФИФА отклонила протест Франции по отмененному голу Гризманна
ЧМ-202211:02
Еще один на выход: очередной тренер команды-участницы ЧМ-2022 подал в отставку
ЧМ-202210:45
Бразилия все еще главный фаворит турнира, Франция вновь вторая: Прогноз на ЧМ-2022 по футболу
Формула 110:36
Хэмилтон: Сложно было наблюдать за доминированием Ферстаппена
ЧМ-202210:08
Португалия - Швейцария: смотреть онлайн-трансляцию матча
ЧМ-202209:49
Марокко - Испания: смотреть онлайн-трансляцию матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK