ФИФА отклонила протест Франции по отмененному голу Гризманна

Французский форвард останется без своего гола в ворота сборной Туниса.

ФИФА отклонила протест Франции против решения VAR не засчитывать гол Антуана Гризманна в компенсированное время проигранного матча Тунису со счетом 0:1, сообщает ESPN.

Гризманн сравнял счет на 98-й минуте поединка третьего тура ЧМ-2022, но после проверки VAR гол был отменен из-за офсайда.

Но жалоба французов касалась не самого решения об офсайде, а нарушения протокола VAR, что означало, что это недействительная проверка, поскольку судья Мэтью Конгер уже возобновил игру с центра поля.

Франция потребовала, чтобы гол был засчитан, и результат был изменен на 1: 1, потому что изменение результата не повлияло бы на окончательные позиции всех команд группы D.

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Дисциплинарному комитету ФИФА потребовалось пять дней, чтобы дать ответ с кратким заявлением об отклонении апелляции.

"Дисциплинарный комитет ФИФА отклонил протест, поданный Французской футбольной ассоциацией в отношении матча чемпионата мира по футболу между Тунисом и Францией, который состоялся 30 ноября", - передает ESPN.

Никакой дополнительной информации предложено не было.