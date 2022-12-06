Де Йонг: Понятия не имею, как остановить Месси
Нидерландец не знает, как готовиться ко встрече с лидером команды оппонента.
Хавбек Барселоны и сборной Нидерланд Френки де Йонг высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.
"Я знаю его, но как его остановить – понятия не имею. Он делает разницу уже 15 лет, и нет ни одного способа остановить его. Обычно он всегда оказывает влияние, даже во время тренировок.
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Мы просто должны остановить его всей командой. Мы не переписывались друг с другом, и я не планирую писать ему. Мы увидимся в пятницу", – сказал де Йонг в интервью Goal.
Напомним, в 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Нидерландов сыграет с Аргентиной. Матч состоится в пятницу, 9 декабря.