Де Йонг: Понятия не имею, как остановить Месси

Хавбек Барселоны и сборной Нидерланд Френки де Йонг высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

"Я знаю его, но как его остановить – понятия не имею. Он делает разницу уже 15 лет, и нет ни одного способа остановить его. Обычно он всегда оказывает влияние, даже во время тренировок.

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Мы просто должны остановить его всей командой. Мы не переписывались друг с другом, и я не планирую писать ему. Мы увидимся в пятницу", – сказал де Йонг в интервью Goal.

Напомним, в 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Нидерландов сыграет с Аргентиной. Матч состоится в пятницу, 9 декабря.