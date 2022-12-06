Ван Гал намерен поквитаться с Аргентиной за поражение в 2014-м году

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился ожиданиями от матча ЧМ-2022 против Аргентины.

"Не могу сказать, кто произвел на меня наибольшее впечатление. Я не видел игру сборной Франции, но видел Аргентину. В принципе, все четвертьфиналисты – это, конечно, топовые сборные. Все это не так уж странно – я предсказал их все. Существует также разница между ведущими сборными. Германия и Бельгия – тоже топовые команды, но не на этом чемпионате мира.

Читайте также: Де Йонг: Понятия не имею, как остановить Месси

Мы уже в четвертьфинале. Аргентина – сборная, которая в прошлый раз выбила нас с турнира по пенальти. Нужно вернуть долг", – заявил ван Гал в интервью ESPN.

Напомним, сборная Нидерландов сыграет против Аргентины в рамках 1/4 финала ЧМ-2022. Матч состоится в пятницу, 9 декабря.