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Ван Гал намерен поквитаться с Аргентиной за поражение в 2014-м году

Нидерландский специалист верит в успех своей команды.
Сегодня, 19:21
Луи ван Гал / Getty Images
Луи ван Гал / Getty Images

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился ожиданиями от матча ЧМ-2022 против Аргентины.

"Не могу сказать, кто произвел на меня наибольшее впечатление. Я не видел игру сборной Франции, но видел Аргентину. В принципе, все четвертьфиналисты – это, конечно, топовые сборные. Все это не так уж странно – я предсказал их все. Существует также разница между ведущими сборными. Германия и Бельгия – тоже топовые команды, но не на этом чемпионате мира.

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Мы уже в четвертьфинале. Аргентина – сборная, которая в прошлый раз выбила нас с турнира по пенальти. Нужно вернуть долг", – заявил ван Гал в интервью ESPN.

Напомним, сборная Нидерландов сыграет против Аргентины в рамках 1/4 финала ЧМ-2022. Матч состоится в пятницу, 9 декабря.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Нидерландов Луи Ван Гал

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