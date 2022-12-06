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Макрон дал прогноз на матч Англия - Франция

Глава страны верит в проход в полуфинал своих соотечественников.
Сегодня, 19:47
Эммануэль Макрон / Getty Images
Эммануэль Макрон / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон дал прогноз на игру 1/4 финала ЧМ-2022 против сборной Англии.

"Я почти не сомневаюсь в том, что мы победим. Хотя назвать счет я пока не могу, думаю, что мы выиграем. Назову счет накануне матча, надо будет сперва посмотреть на заявки.

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Хочу поздравить нашу команду с прекрасным матчем против Польши. Если мы обыграем Англию, то я прилечу на полуфинал и финал, как и обещал", – сказал Макрон в интервью RTL.

Напомним, сборная Франции сыграет с Англией 10 декабря, начало – в 21:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии сборная Франции Эммануэль Макрон

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