Макрон дал прогноз на матч Англия - Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон дал прогноз на игру 1/4 финала ЧМ-2022 против сборной Англии.

"Я почти не сомневаюсь в том, что мы победим. Хотя назвать счет я пока не могу, думаю, что мы выиграем. Назову счет накануне матча, надо будет сперва посмотреть на заявки.

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Хочу поздравить нашу команду с прекрасным матчем против Польши. Если мы обыграем Англию, то я прилечу на полуфинал и финал, как и обещал", – сказал Макрон в интервью RTL.

Напомним, сборная Франции сыграет с Англией 10 декабря, начало – в 21:00 по Киеву.