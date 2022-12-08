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Агент форварда сборной Аргентины признался, что его подопечный выступает под обезболивающими

Мартинес колет уколы, чтобы выходить на поле.
Сегодня, 10:51
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Агент форварда сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса Алехандро Камано заявил, что его клиент получил травму на ЧМ-2022.

"У него сильная боль в правом голеностопе, ему делают уколы, чтобы он мог играть. Лаутаро очень силен, но отмененные голы в матче с Саудовской Аравией он тяжело принял.

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Лаутаро много работал над тем, чтобы эта боль прошла. И как только это произойдет, он выйдет на поле, потому что он бомбардир мирового класса", – сказал Камано в интервью Radio La Red.

Напомним, Мартинес сыграл в четырех матчах Аргентины на ЧМ-2022, не отметившись результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Аргентины Лаутаро Мартинес

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