Агент форварда сборной Аргентины признался, что его подопечный выступает под обезболивающими
Мартинес колет уколы, чтобы выходить на поле.
Агент форварда сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса Алехандро Камано заявил, что его клиент получил травму на ЧМ-2022.
"У него сильная боль в правом голеностопе, ему делают уколы, чтобы он мог играть. Лаутаро очень силен, но отмененные голы в матче с Саудовской Аравией он тяжело принял.
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Лаутаро много работал над тем, чтобы эта боль прошла. И как только это произойдет, он выйдет на поле, потому что он бомбардир мирового класса", – сказал Камано в интервью Radio La Red.
Напомним, Мартинес сыграл в четырех матчах Аргентины на ЧМ-2022, не отметившись результативными действиями.