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Фонте: Такую легенду как Роналду нельзя учить

Соотечественник португальца встал на защиту игрока.
Сегодня, 12:55
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Бывший защитник сборной Португалии Жозе Фонте встал на защиту бывшего партнера по команде Криштиану Роналду.

"Нельзя учить такую легенду, как Роналду. Роналду всегда будет Роналду.

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Для Португалии даже хорошо, что на скамейке есть такой игрок. Он станет еще одной проблемой для соперников", – сказал Фонте в интервью A Bola.

Напомним, в рамках чемпионата мира-2022 на счету Роналду 1 гол в 4 матчах.

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