Фонте: Такую легенду как Роналду нельзя учить

Бывший защитник сборной Португалии Жозе Фонте встал на защиту бывшего партнера по команде Криштиану Роналду.

"Нельзя учить такую легенду, как Роналду. Роналду всегда будет Роналду.

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Для Португалии даже хорошо, что на скамейке есть такой игрок. Он станет еще одной проблемой для соперников", – сказал Фонте в интервью A Bola.

Напомним, в рамках чемпионата мира-2022 на счету Роналду 1 гол в 4 матчах.