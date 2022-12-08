Португалия сделала заявление касательно того, что Роналду грозился уйти из сборной

Именитый форвард нацелен на победе на чемпионате мира в Катаре.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сосредоточен на том, чтобы выступать за национальную команду.

Ранее появилась информация о том, что форвард хотел покинуть расположение сборной из-за того, что не был включен в стартовый состав команды на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

Федерация футбола Португалии опубликовала заявление касательно данной темы. В письме указано, что 37-летний не собирался уезжать из сборной, а наоборот хочет достичь успеха на чемпионате мира.

"В четверг была опубликована информация о том, что Криштиану Роналду во время разговора с Фернанду Сантушем грозился покинуть сборную. Португальская футбольная федерация хочет прояснить, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ни разу не угрожал покинуть расположение команды во время чемпионата мира в Катаре".

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"Роналду каждый день добивается уникальных достижений, служит национальной команде и стране. Это следует уважать. Это свидетельствует о его несомненной степени приверженности национальной команде. Между прочим, степень самоотдачи игрока, у которого больше всех матчей за сборную Португалии, была вновь продемонстрирована – если необходимо об этом говорить – в победном матче против Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2022.

Национальная команда – игроки, тренеры и сотрудники Португальской футбольной федерации – с первого дня привержена мысли о том, чтобы провести лучший чемпионат мира в истории страны", - говорится в заявлении.

Ранее тренер Португалии прокомментировал решение оставить Роналду в запасе на матч со Швейцарией.

Напомним, в четвертьфинале сборная Португалии сыграет с национальной командой Марокко. Матч пройдет 10 декабря.