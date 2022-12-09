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Силва: Я не подниму этот кубок как игрок, может, выйдет в другой роли

Бразилец готовиться стать тренером.
Вчера, 22:48
Тиаго Силва / Getty Images
Тиаго Силва / Getty Images

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва подвел итоги 1/4 финала ЧМ-2022 против Хорватии.

"Мы должны забивать голы, независимо от соперника. Хорватия – классная команда. Нам следовало быть более собранными. Мы не привыкли к таким контратакам. Я думаю, мы сыграли неорганизованно.

Мы проиграли подбор и получили контратаку, а это было все, чего они хотели, как и верховые мячи. И гол пришел не с воздуха, мяч был на земле. Тяжело. Но, несмотря на печаль, жизнь должна продолжаться. Я очень горжусь парнями, тем, чего мы достигли, но, к сожалению, это часть футбола.

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Сейчас трудно говорить. Я принимал разные решения в своей жизни, не только в сборной, но и в личной жизни.

Очень больно терять что-то важное, к чему стремишься. Пытаешься взять себя в руки и жить дальше, других вариантов нет.

Я тот, кто вставал каждый раз, когда падал. Но, к сожалению, как игрок я не смогу поднять этот кубок. Кто знает, может, позже, в другой роли", – сказал Силва в интервью TV Globo.

Напомним, бразильцы проиграли Хорватии в серии пенальти со счетом 4:2. 120 минут встречи завершились вничью 1:1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тиаго Силва сборная Бразилии

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