Аргентина установила необычный рекорд чемпионата мира

В рамках четвертьфинала чемпионата мира сборная Аргентины встречалась с Нидерландами.

Победитель противостояния определился в серии пенальти, где лучшими оказались представители Южной Америки - 2:2, 4:3 по пенальти.

Как сообщает Squawka, это была шестая серия пенальти для Аргентины за всю историю чемпионата мира. Им удалось выиграть пять, что является рекордом турнира.

Отметим, что в последний раз Аргентина принимала участие в серии пенальти в 2014 года, когда оказались лучше Нидерландов в полуфинале.

Напомним, в 1/2 финала текущего чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с национальной командой Хорватии. Матч пройдет 13 декабря.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Нидерланды - Аргентина.