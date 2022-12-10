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Аргентина установила необычный рекорд чемпионата мира

Аргентины умеют удачно проходить серии пенальти.
Сегодня, 07:23
Сборная Аргентины / Getty Images
Сборная Аргентины / Getty Images

В рамках четвертьфинала чемпионата мира сборная Аргентины встречалась с Нидерландами.

Победитель противостояния определился в серии пенальти, где лучшими оказались представители Южной Америки - 2:2, 4:3 по пенальти.

Как сообщает Squawka, это была шестая серия пенальти для Аргентины за всю историю чемпионата мира. Им удалось выиграть пять, что является рекордом турнира.

Отметим, что в последний раз Аргентина принимала участие в серии пенальти в 2014 года, когда оказались лучше Нидерландов в полуфинале.

Напомним, в 1/2 финала текущего чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с национальной командой Хорватии. Матч пройдет 13 декабря.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Нидерланды - Аргентина.

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