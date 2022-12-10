ФИФА открыла дело против Аргентины за поведение игроков

ФИФА открыла дисциплинарное дело против сборной Аргентины за поведение игроков во время матча с Нидерландами. Напомним, что 9 декабря "альбиселесте" благодаря серии пенальти смогли одолеть подопечных Ван Гала.

Матч судил Антонио Лаос, показавший 15 карточек, что стало рекордом чемпионата мира. Но судье досталось много критики от игроков обеих команд, хотя именно высказывания аргентинцев привлекли внимание ФИФА.

Речь идет о словах Месси о том, что Лаос не соответствует уровню мунидаля, а также слова Эми Мартинеса, заявившего, что судья добавил 10 минут, чтобы Аргентина не выиграла.

Также будут рассмотрены и другие инциденты. К примеру, откровенная провокация Леандро Паредеса и поведение аргентинцев после победы.

Решение должно быть вынесено как можно скорее, поскольку уже 13 декабря Аргентина будет играть с Хорватией в матче полуфинала ЧМ-2022.