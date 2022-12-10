Назван лучший игрок четвертьфинального матча ЧМ-2022 Марокко - Португалия

Буну в матче с Португалией / Getty Images

В субботу, 10 декабря, сборные Марокко и Португалии встречались в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2022 в Катаре.

"Атласские львы" одержали сенсационную победу со счетом 1:0 и стали первой африканской командой, которая вышла в полуфинал мирового первенства.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, по итогам противостояния лучшим игроком матча был признан вратарь марокканской сборной Яссин Буну. Голкипер на протяжении поединка совершил три сейва и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Яссин Буну и автор победного гола Юссеф Эн-Несири

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Марокко встретится с победителем четвертьфинального поединка между Англией и Францией.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Марокко - Португалия (1:0).