Чуамени эффектным ударом вывел Францию вперед в матче с Англией на ЧМ-2022

В субботу, 10 декабря, сборные Англии и Франции в четвертьфинальном поединке определяют последнего полуфиналиста чемпионата мира-2022 в Катаре.

После первого тайма французская команда ведет в счете с минимальным перевесом благодаря результативным действиям полузащитника Орельена Чуамени.

На 17-й минуте поединка хавбек сборной Франции после скидки от Антуана Гризманна с 26 метров мощным ударом отправил мяч точно в нижний угол ворот.

Видео гола Чуамени в матче ЧМ-2022 Англия - Франция:

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