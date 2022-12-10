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Чуамени эффектным ударом вывел Францию вперед в матче с Англией на ЧМ-2022

Французский хавбек открыл счет в четвертьфинальном противостоянии.
Сегодня, 21:52
Орельен Чуамени / Getty Images
Орельен Чуамени / Getty Images

В субботу, 10 декабря, сборные Англии и Франции в четвертьфинальном поединке определяют последнего полуфиналиста чемпионата мира-2022 в Катаре.

После первого тайма французская команда ведет в счете с минимальным перевесом благодаря результативным действиям полузащитника Орельена Чуамени.

На 17-й минуте поединка хавбек сборной Франции после скидки от Антуана Гризманна с 26 метров мощным ударом отправил мяч точно в нижний угол ворот.

Видео гола Чуамени в матче ЧМ-2022 Англия - Франция:

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей ЧМ-2022.

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