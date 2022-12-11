Форвард сборной Аргентины подтвердил, что выступает на ЧМ-2022 под обезболивающими

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес подтвердил, что выступает на ЧМ-2022 под уколами.

"Мне жаль, что меня критикуют. Мне делали укол в голеностоп, после чего я играл.

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Однако тренер Скалони и мои партнеры по команде не дают мне соскучиться", – сказал Мартинес в интервью Sportitalia.

В текущем розыгрыша Кубка мира на счету 25-летнего аргентинца 5 матчей, в которых он не отличился результативными действиями.