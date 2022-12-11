iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форвард сборной Аргентины подтвердил, что выступает на ЧМ-2022 под обезболивающими

Мартинес жертвует здоровьем ради турнира.
Сегодня, 13:22
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес подтвердил, что выступает на ЧМ-2022 под уколами.

"Мне жаль, что меня критикуют. Мне делали укол в голеностоп, после чего я играл.

Читайте также: ФИФА открыла дело против Аргентины за поведение игроков

Однако тренер Скалони и мои партнеры по команде не дают мне соскучиться", – сказал Мартинес в интервью Sportitalia.

В текущем розыгрыша Кубка мира на счету 25-летнего аргентинца 5 матчей, в которых он не отличился результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Аргентины Лаутаро Мартинес

Статьи по теме

Стали известны полуфинальные пары ЧМ-2022 Стали известны полуфинальные пары ЧМ-2022
ФИФА открыла дело против Аргентины за поведение игроков ФИФА открыла дело против Аргентины за поведение игроков
Скалони раскритиковал сборную Нидерландов за игру в матче с Аргентиной Скалони раскритиковал сборную Нидерландов за игру в матче с Аргентиной
"Все равно облажались": Ван Гал подвел итоги поражения от Аргентины "Все равно облажались": Ван Гал подвел итоги поражения от Аргентины
Помочь журналистам

Видео

Англия - Франция 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Англия - Франция 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

Европа13:50
В сборной Франции определились с тренером на Евро-2024
ЧМ-202213:22
Форвард сборной Аргентины подтвердил, что выступает на ЧМ-2022 под обезболивающими
ЧМ-202212:51
Магуайр раскритиковал судейство в матче Англия - Франция
ЧМ-202212:29
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Жиру вернулся в топ-3 голеадоров
Бокс12:05
Бокс: расписание боев
Европа11:49
ПСЖ пытается перехватить у Барселоны Канте
ЧМ-202211:20
Пепе отыграл матч против Марокко с поломанной рукой
ЧМ-202210:54
Один из ключевых полузащитников сборной Португалии признал поражение от Марокко
Биатлон10:32
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
ММА10:20
Бои без правил: расписание боев и турниров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK