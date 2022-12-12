Умиротворение: Карикатурист ярко изобразил волну хейта в адрес Роналду

В рамках 1/4 финала чемпионата мира сборная Португалии сенсационно проиграла национальной команде Марокко (0:1).

Капитан португальской команды Криштиану Роналду запомнился двумя вещами: вышел на поле со скамейке запасных и расплакался после финального свистка.

На протяжении последних месяцев 37-летнего португальца сильно критикуют и смеются над ним, из-за ситуаций в сборной и скандального ухода из Манчестер Юнайтед.

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Известный карикатурист Омар Момани изобразил Роналду, которой окружен хейтом и насмешками.

Художник показал именитого футболиста в спокойном состоянии, который вошел в историю футбола, достигнув разных высот и достижений.

В текущем сезоне форвард провел 26 матчей во всех соревнованиях, в которых забил шесть голов и выполнил четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед в январе сделает "все возможное", чтобы подписать замену Роналду.