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Аргентина - Хорватия: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/2 финала чемпионата мира, в котором сыграют Аргентина и Хорватия.
Сегодня, 20:00
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Во вторник, 13 декабря, на стадионе Лусаил пройдет первый полуфинальный матч, где встретятся сборные Аргентины и Хорватии.

В стартовых составах нет никаких сенсаций: команды на поле выведут их лидеры Лео Месси и Лука Модрич. Обе команды подходят к этой встрече в лучшей форме, потому ожидаем много эмоций от матча.

Аргентина: Э. Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико – Де Пауль, Паредес, Фернандес, Мак Аллистер – Месси, Альварес.

Запасные: Альмада, Армани, Дибала, Ди Мария, А. Корреа, Л. Мартинес, Л. Мартинес, Паласиос, Песселья, Г. Родригес, Рулли, Фойт

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Ковачич, Брозович, Модрич – Пашалыч, Крамарич, Перишич.

Запасные: Баришич, Будимир, Вида, Влашич, Грбич, Ивушич, Ливайя, Майер, Оршич, Петкович, Станишич, Сутало, Сучич, Эрлич, Якич

Игра Аргентина – Хорватия начнется в 21:00 по киевскому времени. На ISPORT доступна онлайн-трансляция матча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Хорватии сборная Аргентины

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