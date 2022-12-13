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Креспо: Футбол перед Лео в долгу, он заслужил чемпионство

Вся Аргентина ждет его победы.
Вчера, 21:41
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Экс-нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо надеется, что Лионель Месси все же сможет привести свою команду к победе на мундиале. Месси заслуживает чемпионства по мнению Креспо, давшего интервью Ladbrokes.

Аргентинец считает, что Месси заслуживает взять трофей после всего того, что он делал последние 15 лет. К тому же это, возможно, последний ЧМ для Лео, поэтому победа вдвое важнее.

"Он заслуживает получить от футбола все, потому что он с большим уважением относится ко всем составляющим игры: к соперникам, к фанатам, правилам, клубу и странам, которые он представляет.

Я не знаю, что произойдет на этом чемпионате, но думаю, что футбол перед Лео в долгу. Он заслужил чемпионство. Чувства аргентинцев в этом году очень просты: прежде всего, мы хотим, чтобы Лионель Месси выиграл ЧМ-2022, а во вторую – чтобы ЧМ-2022 выиграла Аргентина", - сказал Креспо.

После этого Эрнан не смог удержаться и сравнил Месси и Роналду. По мнению экс-форварда, борьба между этими двумя напоминает борьбу между Надалем и Федерером. И для Креспо Месси – это Федерер.

"Криштиану Роналду - отличный игрок, это очевидно. Но я сравниваю Месси и Роналду с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем. Оба больших игрока, и мы должны снять перед ними шляпы. Но ощущения, когда смотришь на Месси и Федерера, другие. Роналду и Надаль по-прежнему невероятны в том, что они делают, но для меня Лионель Месси и Роджер Федерер - это другой уровень", - признал Эрнан Креспо.

Напомним, что сборная Аргентины будет играть Хорватию за право выхода в финал ЧМ-2022. Вы можете следить за матчем онлайн на нашем сайте.

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