Хорватский судья убежден, что Орсато ошибся, поставив пенальти

Хорватский арбитр Бруно Марич уверен, что Даниэле Орсато совершил ошибку, назначив пенальти в ворота соборной Хорватии.

Напомним, что на 32-й минуте при счете 0:0 итальянский арбитр назначил пенальти в ворота Хорватии после того, как в штрафной столкнулись Ливакович и Альварес.

Орсато решил, что кипер хорватов сфолил в своей штрафной, а потому и назначил 11-метровый. Лионель Месси его легко реализовал и открыл счет.

"Я не из тех, кто верит в теории заговора, но должен сказать, что слова Пепе имели смысл. Аргентина в фаворе. Решение арбитра на 32 минуте заставляет так думать. Пенальти не было. Ливакович не делал фол. Здесь можно было увидеть только нарушение на вратаре.

Жаль, что Орсато принял невероятное решение. Решение, непосредственно повлиявшее на результат. Несправедливо и недопустимо!"– цитирует Марича Jutarnji.

Напомним, что сборная Аргентина стала первой участницей финала чемпионата мира в Катаре.