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Аргентина вышла в шестой финал ЧМ в своей истории

Месси и компания снова пишут историю.
Вчера, 23:23
Сборная Аргентины / Getty Images
Сборная Аргентины / Getty Images

Национальная сборная Аргентины одержала победу в полуфинале чемпионата мира 2022 над Хорватией и вышла в главный матч турнира.

До этого аргентинцы уже выступали в финалах мундиалей пять раз и смогли выиграть два из них.

Впервые Аргентина была в финале на дебютном ЧМ, где проиграла Уругваю. В 1978 и 1986 годах "альбиселесте" стали чемпионами, а в 1990 и 2014 годах проигрывали в финале немецкой сборной.

В Катаре соперником Аргентины в финале станет либо сборная Франции, либо Марокко. Онлайн-трансляцию этого матча смотрите на ISPORT.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Аргентины

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