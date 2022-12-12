Франция - Марокко: смотреть онлайн-трансляцию полуфинала ЧМ-2022

В среду, 14 декабря, в Катаре будет сыгран второй полуфинал чемпионата мира 2022 года - финалиста мирового первенства в очном противостоянии определят Франция и Марокко.

Фаворитами предстоящего поединка, безусловно, считаются действующие чемпионы мира, но и африканская сборная будет стремиться сотворить еще одну сенсацию на нынешнем Мундиале. Успех в этом матче принесет одной из команд путевку в финал, где ее уже будет ждать победитель противостояния Аргентина - Хорватия. Проигравшие встретятся в матче за третье место.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Франция - Марокко

Трансляция полуфинала чемпионата мира-2022 между Францией и Марокко будет доступна в этой новости 14 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 21:00 по киевскому времени.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO, и еще это противостояние можно будет увидеть на каналах Суспільного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

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Сборная Франции начала групповой этап ЧМ-2022 с разгрома Австралии (4:1), после чего справилась с Данией (2:1), а заключительное поражение от Туниса (0:1) уже никак не повлияло на первое место в квартете. В 1/8 финала турнира французы разобрались с Польшей (3:1), а в четвертьфинале в зрелищном противостоянии победили Англию (2:1).

Сборная Марокко стала главной сенсацией нынешнего турнира и первой в истории африканской командой, которая вышла в полуфинал чемпионата мира. Марокканцы заняли первое место в группе, где разошлись миром с Хорватией (0:0), а также обыграли Бельгию (2:0) и Канаду (2:1), а в плей-офф ЧМ-2022 неожиданно прошли Испанию (0:0, 3:0 пен.) и Португалию (1:0).