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Месси: Не знаю, лучший ли это мой чемпионат мира

Аргентинец высказался о своей форме на текущем турнире.
Сегодня, 00:39
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением об игре против Хорватии (3:0) в рамках ЧМ-2022.

"Много разных эмоций. Все это очень здорово. Здорово было видеть всех этих людей и мою семью на протяжении чемпионата мира. Вперед, на последний матч! Мы этого и хотели.

Я не знаю, лучший ли это мой чемпионат мира. Я наслаждаюсь игрой уже долгое время. Мы были уверены, что справимся. Мы знаем, что из себя представляем, и просили людей верить в нас.

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Аргентина снова в финале чемпионата мира. Давайте насладимся этим!

Были у нас как тяжелые ситуации, так и очень хорошие моменты. Сегодня – великолепный. Я радуюсь вместе со всеми болельщиками, которые на трибунах, и всеми, кто остался в Аргентине. Представляю, какое там безумие творится!" – сказал Месси на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в финале турнира Аргентина сыграет с победителем пары Франция - Марокко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси сборная Аргентины

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