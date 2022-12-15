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Зиеш пожертвовал призовые за ЧМ на благотворительность

Вингер играет за сборную бесплатно уже 7 лет.
Сегодня, 17:43
Хаким Зиеш / Getty Images
Хаким Зиеш / Getty Images

Один из лидеров сборной Марокко, приятно удивившей на этом мундиале, Хаким Зиеш отдал все заработанные на ЧМ деньги на благотворительность, об этом сообщил в Твиттер марокканский журналист Халед Бейдун.

Согласно информации Бейдуна, Зиеш отдал примерно 325 тысяч долларов на помощь бедным людям своей страны.

Интересно, что игрок Челси бесплатно играет за свою сборную с 2015 года. То есть уже семь лет Хаким отдает все заработанное в сборной на благотворительность.

Напомним, что сборная Марокко уступила французам в полуфинале и теперь предстоит сыграть против Хорватии в матче за бронзовые медали.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Марокко Хаким Зиеш

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