Президент ПСЖ оценил вероятность того, что Месси останется в клубе

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси может покинуть клуб по окончанию сезона. У 35-летнего игрока истекает контракт. ПСЖ имеет возможность того, чтобы автоматически продлить контракт с Лео.

Президент французского клуба Нассер Аль-Хелайфи поделился мнением о положении Месси в команде. По слова функционера, игрок счастлив в Париже.

"Я тысячу раз подтверждаю, что Месси очень счастлив в ПСЖ. Думаю, он хочет остаться".

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"Мы обсудим это после чемпионата мира", - приводит слова президента Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на Rothen s’enflamme.

Ранее президент ПСЖ оценил шансы на подписание Роналду.