Льорис: Игроки Аргентины хорошо организованы, сильны в обороне, агрессивны при владении

Капитан сборной Франции Уго Льорис высказался об Аргентине перед финалом ЧМ-2022.

"Это очень хорошо организованная команда, очень сильная в обороне, агрессивная при владении. Они очень хороши при переходе в атаку.

И потом, в истории Аргентины всегда были великие игроки. Например, символ команды – Марадона, а сегодня это Лео Месси. От этого финала многого ждут.

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Когда ты француз, сыграть в финале чемпионата мира, независимо от соперника, – это большое событие. Но игра против Аргентины делает его еще более красивым.

Надеемся, что этот матч останется в истории французского футбола", – сказал Льорис в интервью L’Équipe.

Напомним, финал ЧМ-2022 в Катаре пройдет в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.