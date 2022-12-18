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Аргентина - Франция: стартовые составы команд на финал ЧМ-2022

Тренеры определились, кто сыграет с первых минут в решающем поединке мирового первенства.
Сегодня, 15:45
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле на стадионе Лусаил Айконик состоится финал чемпионата мира-2022, в котором сборные Аргентины и Франции разыграют титул.

Перед поединком главные тренеры команды Лионель Скалони и Дидье Дешам огласили стартовые составы своих команд.

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С первых минут на поле появятся все четыре претендента на звание лучшего бомбардира мирового первенства. У аргентинцев впереди будут действовать их лидер Лионель Меси и Хулиан Альварес. Кроме того, в старт вернулся Анхель Ди Мария. У французов в атаке сыграют Килиан Мбаппе и лучший бомбардир в истории национальной команды Оливье Жиру, выход которого в стартовом составе был под вопросом.

Аргентина: Э. Мартинес - Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико - Ди Мария, Де Пауль, Фернандес, Мак Аллистер - Месси, Альварес.

Запасные: Армани, Рульи, Фойт, Акунья, Гомес, Монтьель, Паредес, Пеццелья, Паласиос, Корреа, Алмада, Паредес, Родригес, Дибала, Лаутаро Мартинес.

Франция: Льорис - Кунде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес - Гризманн, Чуамени, Рабьо - Дембеле, Жиру, Мбаппе.

Запасные: Манданда, Ареола, Павар, Конате, Фофана, Дисаси, Гендузи, Коло Муани, Верету, Салиба, Коман, Камавинга, Тюрам.

Напомним, что стартовый свисток в финале ЧМ-2022 Аргентина - Франция прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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