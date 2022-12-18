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Линекер поделился своими ожиданиями от финала ЧМ-2022

Высказал то, что думает, наверное, большинство.
Сегодня, 16:48
Гари Линекер / Getty Images
Гари Линекер / Getty Images

Гари Линекер надеется, что финал ЧМ-2022 не только подарит зрителям интересный матч, но и станет красивым завершением для Лионеля Месси.

Бывший игрок сборной Англии считает, что этот чемпионат мира получился более эмоциональным, чем предыдущий. А в финале Линекер надеется увидеть победу сборной Аргентины.

"Возможно, четыре года назад было больше захватывающих матчей, но на этом турнире много поздних поворотов – голландцы совершили камбек против Аргентины на последних минутах, невероятный камбек Хорватии против Бразилии и большие сюрпризы на ранних стадиях. Марокко стало первой африканской страной, вышедшей в полуфинал .

Было много положительных моментов. Надеюсь, в финале будет повторение матча четырехлетней давности, когда встреча 1/8 финала закончилась 4:3 в пользу Франции. Возможно, на этот раз все будет наоборот. И гол Месси на 90-й минуте был бы очень кстати! Но какая бы команда ни победила, она заслужит это", - цитирует англичанина официальный портал FIFA.

Линекер считает, что Месси заслуживает взять титул чемпиона мира просто за то, что он дал футболу в течение своей карьеры. И к тому же экс-футолист уверен, что даже если выиграет Франция, мнение людей о Лео не изменится.

Напомним, что матч Аргентина - Франция начнется в 17:00 по киевскому времени.

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