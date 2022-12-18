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"Они разобьют мне сердце": легенда Манчестер Юнайтед дал прогноз на финал ЧМ-2022

Патрис Эвра рассказал о важном факторе, который должен сильно повлиять на ход матча.
Сегодня, 16:49
Фанаты сборной Аргентины / Getty Images
Фанаты сборной Аргентины / Getty Images

В Катаре в рамках финального поединка чемпионата мира 2022 года сойдутся сборные Аргентины и Франции.

Легенда Манчестер Юнайтед Патрис Эвра, выступавший за "Les Bleus" в не самые лучшие для своей сборной времена, дал прогноз на предстоящий матч, предположив, что победитель будет определен только в серии послематчевых пенальти.

"Я думаю, Аргентина выиграет чемпионат мира по пенальти. Это разобьет мне сердце", - цитирует Эвра talkSPORT.

"Если вы посмотрите на финальный матч 2018 года между Францией и Хорватией, Хорватия могла бы выиграть этот матч, даже несмотря на то, что счет был 4:2. В этом же случае счет будет очень трудно предсказать".

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"Аргентинские игроки будут есть грязь ради Месси, они буквально умрут, чтобы победить ради него. Меня беспокоит то, что это последний чемпионат мира Месси. На его месте вы бы сказали Мбаппе: "Я босс, а ты еще не нет. Когда я здесь, моя команда побеждает, и я покажу миру, что я лучший".

Напомним, что матч Аргентина - Франция пройдет в Лусаиле на стадионе Лусаил Айконик. Начало встречи - 17:00 по киевскому времени.

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