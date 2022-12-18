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Ширер выразил восторг игре Аргентины в матче финала ЧМ-2022 против Франции

Англичанин похвалил выступление южноамериканцев.
Сегодня, 18:52
Алан Ширер / Getty Images
Алан Ширер / Getty Images

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер отметил выступление Аргентины в финале ЧМ-2022 против Франции (2:2 к 85-й минуте).

"Это сенсационно. С первой же минуты Аргентина пошла вперед. Казалось, что она вообще ничуть не утомлена.

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Аргентина показывает свою лучшую игру. Стоит отдать должное Скалони – он вернул в состав Ди Марию, и Анхель стал лучшим игроком в первом тайме", – заявил Ширер в интервью BBC.

Напомним, в первом тайме голы Месси с пенальти и Ди Марии с игры помогли Аргентине повести в счете 2:0.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Аргентины Алан Ширер

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