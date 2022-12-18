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Пирс Морган: Францию намеренно отравили перед финалом

Очередной хайп?
Сегодня, 18:50
Аргентина - Франция / Getty Images
Аргентина - Франция / Getty Images

Скандальный телеведущий Пирс Морган отреагировал на слабую игру сборной Франции после первого тайма финального матча против сборной Аргентины.

"Это был не вирус, французскую команду явно умышленно отравили", - написал Морган в своем Твиттере.

Так, ведущей прокомментировал кошмарную игру французов в первом тайме и новости о том, что перед матчем ряд игроков испытал некоторый дискомфорт. СМИ предположили, что все дело в накове.

Напомним, что следить за финалом ЧМ-2022 вы можете на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции

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