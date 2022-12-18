Пирс Морган: Францию намеренно отравили перед финалом

Скандальный телеведущий Пирс Морган отреагировал на слабую игру сборной Франции после первого тайма финального матча против сборной Аргентины.

"Это был не вирус, французскую команду явно умышленно отравили", - написал Морган в своем Твиттере.

Так, ведущей прокомментировал кошмарную игру французов в первом тайме и новости о том, что перед матчем ряд игроков испытал некоторый дискомфорт. СМИ предположили, что все дело в накове.

Напомним, что следить за финалом ЧМ-2022 вы можете на нашем сайте.