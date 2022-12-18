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Дженас: Дешам видел побежденную сборную Франции и смог все изменить

Англичанин восхищен игрой французской команды.
Сегодня, 19:41
Дидье Дешам / Getty Images
Дидье Дешам / Getty Images

Бывший полузащитник сборной Англии Джермейн Дженас похвалил главного тренера Франции.

"В этом огромная заслуга Дидье Дешама. Он видел побежденную команду и смог все изменить.

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Он сделал все, что было в силах тренера, и потребовал от своих игроков большего", – заявил Дженас в интервью BBC.

Напомним, сборной Франции удалось сравнять счет, забив два гола в конце игры с Аргентиной в финале ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Дидье Дешам

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