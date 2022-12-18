Футбольный симулятор FIFA правильно предсказал чемпиона мира 4-й раз подряд

Компания EA Sports разработчик популярной серии игр FIFA снова правильно предугадали, кто выиграет ЧМ-2022. Интересно, что футбольный симулятор дает правильный прогноз уже четвёртый мундиаль подряд.

Конечно, игре не удалось полностью предсказать весь мундиаль, и мало кто из нас мог это сделать, сенсаций в этом году хватало. Неужели кто-то ждал Марокко в полуфинале или вылет Германии еще на групповом этапе?

Ведь, согласно прогнозу FIFA, Аргентина должна была одолеть на своем пути Данию и Нидерланды, обыграть 1:0 Францию в полуфинале, а титул чемпиона мира завоевать в матче против Бразилии.

Интересно, что футбольный симулятор также верно предсказал, кто станет лучшим игроком и лучшим кипером турнира. Напомним, ими стали Лионель Месси и Эмилиано Мартинес.

С итогами чемпионата мира в Катаре вы можете ознакомиться здесь.