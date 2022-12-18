Ле Гре: Мы проиграли, но для французского футбола это все равно победа

Президент французской федерации футбола Ноэль Ле Гре прокомментировал поражение своей сборной в финале чемпионата мира в Катаре, где "синие" уступили Аргентине в серии послематчевых пенальти.

Несмотря на результат, Ле Гре сохраняет оптимистическое настроение, ведь по его мнению, команда выступила лучше, чем от нее ожидали. А еще у них есть Мбаппе и другие талантливые молодые ребята, которые в будущем одержат еще не одну победу.

«Команда отлично вернулась в игру, и мы сравняли счет. За минуту или две до конца у нас был матчбол. Мы проиграли по пенальти, но это все равно победа французского футбола. Сейчас нам грустно, но мы поймем, что Франция выступила хорошо – никто не ожидал этого перед турниром.

Мы играли на высоком уровне, у нас отличная, очень молодая команда. Мбаппе забил четыре мяча, он действует очень быстро и очень сильный. Он – наше будущее и настоящее. Я встречусь с Дешамом как можно быстрее – мне не терпится увидеть его душевное состояние», – цитирует Ле Гре RMC Sport.

Обзор шикарного финального поединка между Аргентиной и Францией вы можете посмотреть на нашем сайте.