Месси: Хочу продолжить играть в статусе чемпиона мира

Лионель Месси после победы в финале чемпионата мира в Катаре признался, что теперь, когда он исполнил свою мечту, он не прочь еще немного поиграть за родную сборную, об этом пишет Tyc Sports.

В небольшом интервью аргентинец рассказал, что наконец-то он получил от футбола все, чего хотел. Но это не просто спорт, это его жизнь, поэтому Лео хочет еще немного поиграть в сборной в статусе чемпиона мира. Завершить карьеру он всегда успеет.

"Очевидно, что я хотел завершить свою карьеру этим, я больше не могу ничего просить. Слава Богу, он дал мне все. Завершить карьеру таким образом, это впечатляет. Что будет после этого? Я смог выиграть Кубок Америки, чемпионат мира... Это пришло ко мне почти в самом конце. Я люблю футбол, это то, чем я занимаюсь. Мне нравится быть в сборной, я хочу сыграть еще несколько игр, в статусе чемпиона мира", - цитирует Месси Tyc Sports.

Напомним, что Лео Месси не только выиграл мундиаль, но и стал лучшим игроком турнира.