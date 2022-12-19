iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Море людей, слезы счастья: В Аргентине безумно отпраздновали чемпионство на ЧМ-2022

Аргентинцы получили невероятный повод для радости.
Сегодня, 10:35
Фанаты сборной Аргентины / Getty Images
Фанаты сборной Аргентины / Getty Images

В рамках финала чемпионата мира сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

Фанаты латиноамериканской команды праздновали победу сразу после свистка. Болельщики, которые находились прямо на стадионе, не сдерживали себя в эмоциях. Фанаты, которые были в Аргентине, праздновали победу прямо на улице, создавая толпу людей.

Примечательно, что болельщики залазили на высокие сооружения, рыдали, танцевали, пели и жгли фаеры в честь победы.

Вашему вниманию фотоподборка того, как латиноамериканцы праздновали победу:

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аргентина - Франция.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фанаты сборная Аргентины

Статьи по теме

Сабалета: Скалони выиграл ЧМ и Кубок Америки, не имея никакого опыта Сабалета: Скалони выиграл ЧМ и Кубок Америки, не имея никакого опыта
Тренер Аргентины: Месси должен принять участие на следующем чемпионате мира Тренер Аргентины: Месси должен принять участие на следующем чемпионате мира
Атлетико второй раз подряд стал обладателем наибольшего количества чемпионов мира Атлетико второй раз подряд стал обладателем наибольшего количества чемпионов мира
Серия пенальти ЧМ-2022, в которой Мартинес принес Аргентине третий кубок мира Серия пенальти ЧМ-2022, в которой Мартинес принес Аргентине третий кубок мира
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров
Месси - лучший игрок ЧМ-2022, Мартинес - лучший вратарь, Мбаппе - лучший бомбардир
просмотров

Последние новости

ЧМ-202212:55
Маттеус: Роналду - большой провал этого ЧМ
Европа12:51
Анчелотти сравнил завершения карьеры в сборной у Месси и Роналду
НБА12:35
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг
Теннис12:15
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
Украина12:04
Защитник Азовстали подарил послу Украины в США футболку Мудрика
Европа11:30
Анчелотти высказался о своем будущем
Украина11:15
УАФ могут исключить из ФИФА и УЕФА
ЧМ-202211:00
Аргентина за неделю в Катаре завоевала два титула чемпионов мира – история, о которой вы могли не знать
ЧМ-202210:46
Атлетико включилися в гонку за звезду сборной Марокко
ЧМ-202210:35
Море людей, слезы счастья: В Аргентине безумно отпраздновали чемпионство на ЧМ-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK