Море людей, слезы счастья: В Аргентине безумно отпраздновали чемпионство на ЧМ-2022

В рамках финала чемпионата мира сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

Фанаты латиноамериканской команды праздновали победу сразу после свистка. Болельщики, которые находились прямо на стадионе, не сдерживали себя в эмоциях. Фанаты, которые были в Аргентине, праздновали победу прямо на улице, создавая толпу людей.

Примечательно, что болельщики залазили на высокие сооружения, рыдали, танцевали, пели и жгли фаеры в честь победы.

Вашему вниманию фотоподборка того, как латиноамериканцы праздновали победу:

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аргентина - Франция.