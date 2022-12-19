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Президент Аргентины поблагодарил главу страны-террориста за поздравления с победой на ЧМ-2022

К лидеру РФ по-прежнему относятся без предвзятости, несмотря на войну с соседним государством.
Сегодня, 17:55
Альберто Фернандес / Getty Images
Альберто Фернандес / Getty Images

Президент Аргентины Альберто Фернандес отреагировал на поздравление Владимира Путина с победой страны на ЧМ-2022.

Аргентина обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти) в финальном матче турнира.

"Спасибо за это приветствие, президент Путин. Пусть радость, которая объединяет сегодня Аргентину со столькими народами мира, послужит примером – наше общество нуждается в единстве и мире", – написал Альберто Фернандес в соцсетях.

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия нанесла ракетные удары по территории Украины и начала полномасштабное вторжение.

Ранее сообщалось, что защитник Азовстали подарил послу Украины в США футболку Мудрика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Аргентины Владимир Путин

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