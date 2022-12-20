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"Мне было плохо": Варан и остальные игроки сборной Франции пострадали от вируса перед финалом ЧМ-2022

Французская команда вышла на финальный матч против Аргентины в ослабленном состоянии.
Сегодня, 00:57
Дешам, Варан, Льорис и Конате / Getty Images
Дешам, Варан, Льорис и Конате / Getty Images

Первые 80 минут финала чемпионата мира 2022 года сборная Франции выглядела ужасно, проигрывая к тому моменту сборной Аргентины 0:2. Но они все же сумели спастись. В итоге игра дошла до серии пенальти, где французы уступили 2:4.

После матча Рафаэль Варан, который не смог доиграть встречу из-за мышечного повреждения, признался, что плохо себя чувствовал во время игры - последствия вируса дали о себе знать, сообщает The Athletic.

Впервые Франция столкнулась с вирусом спустя несколько дней после победы над Англией (2:1) в 1/4 финала. Адриен Рабьо и Дайо Упамекано пропустили тренировку сборной из-за плохого самочувствия. Они оба не сыграли в полуфинале против Марокко (2:0).

В четверг, 15 декабря, Дидье Дешам сообщил, что уже Кингсли Коман почувствовал недомогание. А перед финалом французы подтвердили, что Варан и Ибраима Конате подхватили вирус.

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После проигранного финала Дешам заявил, что "вся команда некоторое время находится в сложной ситуации", намекая на последствия вируса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция сборная Франции Рафаэль Варан Чемпионат мира 2022

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