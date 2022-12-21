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Месси: Я не хотел прекращать попытки выиграть чемпионат мира, даже зная, что, возможно, это никогда не осуществится

Аргентинец высказался о длительном пути к чемпионству.
Сегодня, 08:08
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о победе на чемпионате мира в Катаре.

35-летний аргентинец в Instagram опубликовал пост, в котором рассказал о своем желании выиграть трофей, а также попытках, которые заканчивались провалами.

"От Грандоли (первый клуб Месси) до чемпионата мира в Катаре прошло почти 30 лет. Прошло почти три десятилетия, в течение которых мяч доставлял мне много радостей, а также немного печали. У меня всегда была мечта стать чемпионом мира, и я не хотел прекращать попытки, даже зная, что, возможно, это никогда не осуществится.

Этот кубок, который мы завоевали, принадлежит также всем тем, кто не получил его на предыдущих чемпионатах мира, на которых мы играли – например, в 2014 году, где все заслужили его за то, что боролись до самого финала, много работали и желали выиграть его так же сильно, как и я... И мы заслуживали его даже в том проклятом финале".

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"Он также принадлежит Диего Марадоне, который поддерживал нас с небес. И всем тем, кто  всегда поддерживал сборную, волнуясь не столько о результате, сколько о желании, которое мы всегда вкладывали в игру, даже когда все шло не так, как мы хотели. И, конечно же, именно всей этой прекрасной команде, и тренерскому штабу, и всем людям в сборной, которые, не будучи известными, работают день и ночь, чтобы облегчить нам задачу.

Часто неудачи являются частью пути и обучения, и без разочарований успех невозможен. От всего сердца большое вам спасибо! Вперед, Аргентина!", - написал Месси.

Отметим, что Месси был признан лучшим футболистом чемпионата мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что пост Месси о победе Аргентины стал самым залайканым в истории, обогнав яйцо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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