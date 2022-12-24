iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Халилходжич: Они лишили меня гордости. Я не могу ни забыть об этом, ни простить их

Тренер хотел окончить карьеру красиво.
Сегодня, 18:47
Вахид Халилходжич / Getty Images
Вахид Халилходжич / Getty Images

Бывший тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич раскритиковал футбольную федерацию страны за то, что они уволили его перед ЧМ-2022.

Боснийский специалист вывел команду на мундиаль, но был уволен в августе 2022 года. Официальной причиной назвали разногласия относительно подготовки к турниру.

70-летний тренер заявил, что тем самым ему нанесли сильную обиду, потому что именно на ЧМ Халилходдич хотел попрощаться с футболом.

"Они лишили меня гордости. Я не могу ни забыть об этом, ни простить их. Этот турнир должен стать моим прощанием с тренерской карьерой", – цитирует боснийского тренера L'Equipe.

Напомним, что на ЧМ в Катаре "орлы карфагена" стали первой африканской сборной, сыгравшей в полуфинале мунидаля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Марокко

Статьи по теме

Хорватия - Марокко 2:1 видео голов и лучших моментов матча за третье место ЧМ-2022 Хорватия - Марокко 2:1 видео голов и лучших моментов матча за третье место ЧМ-2022
Хорватия - Марокко 2:1 как это было Хорватия - Марокко 2:1 как это было
Хорватия - Марокко: смотреть онлайн-трансляцию матча ЧМ-2022 Хорватия - Марокко: смотреть онлайн-трансляцию матча ЧМ-2022
Хорватия - Марокко: прогноз на матч чемпионата мира 17.12.2022 Хорватия - Марокко: прогноз на матч чемпионата мира 17.12.2022
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тайриз Халибертон и Демар Дерозан возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тайриз Халибертон и Демар Дерозан возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Европа19:05
Наполи опережает испанских грандов в борьбе за открытие ЧМ-2022
ЧМ-202218:47
Халилходжич: Они лишили меня гордости. Я не могу ни забыть об этом, ни простить их
Украина18:39
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа18:14
Младший брат Мбаппе приступил к тренировкам с основой ПСЖ
Футбол18:00
Члена тренерского штаба ПФК Львов могут посадить на 4 года
Украина17:23
Трубин: Надеюсь, что вскоре наступит мир, мы все отстроим и в Донецке снова будет играть Шахтер и сборная
Европа16:53
Педри: Месси – лучший в истории, он заслужил победу на чемпионате мира
Украина16:30
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа16:16
"Франция, хватит плакать": Аргентинцы запустили петицию в ответ на просьбу переиграть финал ЧМ-2022
ЧМ-202215:57
Марчиняк: Когда забивал Мбаппе, на поле было 7 запасных французов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK