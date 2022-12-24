Халилходжич: Они лишили меня гордости. Я не могу ни забыть об этом, ни простить их

Бывший тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич раскритиковал футбольную федерацию страны за то, что они уволили его перед ЧМ-2022.

Боснийский специалист вывел команду на мундиаль, но был уволен в августе 2022 года. Официальной причиной назвали разногласия относительно подготовки к турниру.

70-летний тренер заявил, что тем самым ему нанесли сильную обиду, потому что именно на ЧМ Халилходдич хотел попрощаться с футболом.

"Они лишили меня гордости. Я не могу ни забыть об этом, ни простить их. Этот турнир должен стать моим прощанием с тренерской карьерой", – цитирует боснийского тренера L'Equipe.

Напомним, что на ЧМ в Катаре "орлы карфагена" стали первой африканской сборной, сыгравшей в полуфинале мунидаля.