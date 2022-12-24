Халилходжич: Они лишили меня гордости. Я не могу ни забыть об этом, ни простить их
Тренер хотел окончить карьеру красиво.
Бывший тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич раскритиковал футбольную федерацию страны за то, что они уволили его перед ЧМ-2022.
Боснийский специалист вывел команду на мундиаль, но был уволен в августе 2022 года. Официальной причиной назвали разногласия относительно подготовки к турниру.
70-летний тренер заявил, что тем самым ему нанесли сильную обиду, потому что именно на ЧМ Халилходдич хотел попрощаться с футболом.
"Они лишили меня гордости. Я не могу ни забыть об этом, ни простить их. Этот турнир должен стать моим прощанием с тренерской карьерой", – цитирует боснийского тренера L'Equipe.
Напомним, что на ЧМ в Катаре "орлы карфагена" стали первой африканской сборной, сыгравшей в полуфинале мунидаля.