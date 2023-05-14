Кубок Стэнли: Сиэтл перевел серию с Далласом в решающий седьмой матч

В субботу, 13 мая, в рамках плей-офф НХЛ был сыгран один матч.

В шестом поединке второго раунда, полуфинала Западной конференции, Сиэтл одержал победу 6:3 над Далласом, чем сравнял счет в серии и перевел противостояние в решающий седьмой матч.

Результат матча Кубка Стэнли за 13 мая

Сиэтл – Даллас – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Гурде (Шульц, Толванен), 1:1 – 9 Марчмент (Доми, Сегин), 2:1 – 16 Эберле (Макканн, Толванен), 3:1 – 21 Толванен (Гурде, Беркстранн), 4:1 – 24 Картье (Данн, Бенирс), 4:2 – 25 Павелски (Робертсон, Хейсканен), 5:2 – 48 Бенирс (Шварц, Эберле), 5:3 – 48 Кивиранта (Факса, Харли), 6:3 – 59 Эберле (Веннберг)

Счет в серии: 3-3

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ.