Кубок Стэнли: Даллас в овертайме одержал первую победу в серии с Вегасом

В четверг, 25 мая, в рамках плей-офф НХЛ был сыгран один матч.

В четвертом поединке третьего раунда, финала Западной конференции, Даллас в овертайме одержал победу над Вегасом, впервые праздновав успех в противостоянии и сделав счет в серии 1-3.

Результат матча Кубка Стэнли за 25 мая

Даллас – Вегас – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Карлссон (Руа, Смит), 1:1 – 15 Робертсон (Хинтц, Хейсканен), 1:2 – 30 Маршессо (Айкел, Макнэбб), 2:2 – 37 Робертсон (Доми, Линделль), 3:2 – 63 Павелски (Хинтц, Хейсканен)

Счет в серии: 1-3

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