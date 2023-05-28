Кубок Стэнли: Даллас сократил отставание в серии с Вегасом

В субботу, 27 мая, в рамках плей-офф НХЛ был сыгран один матч.

В пятом поединке третьего раунда, финала Западной конференции, Даллас одержал вторую победу над Вегасом и сократил счет в серии до 2-3.

Результат матча Кубка Стэнли за 27 мая

Вегас – Даллас – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 13 Барбашев (Маршессо, Айкел), 1:1 – 15 Гленденинг (Харли), 2:1 – 23 Стивенсон (Маршессо, Теодор), 2:2 – 25 Робертсон (Павелски, Сутер), 2:3 – 50 Делландреа (Харли, Кивиранта), 2:4 – 52 Делландреа (Доми)

Счет в серии: 3-2

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