Кубок Стэнли: Вегас открыл счет в финальной серии с Флоридой
Вашему вниманию результат матча плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В субботу, 3 июня, стартовала финальная серия плей-офф НХЛ.
В первом поединке финала Кубка Стэнли Вегас одержал уверенную победу 5:2 над Флоридой и повел в счете в противостоянии.
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Результат матча Кубка Стэнли за 3 июня
Вегас – Флорида – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Шайбы: 0:1 – 9 Э.Стаал (Лунделль), 1:1 – 17 Маршессо (Теодор, Стивенсон), 2:1 – 30 Теодор (Хауден, Макнэбб), 2:2 – 39 Дюклер, 3:2 – 46 Уайтклауд (Айкел, Барбашев), 4:2 – 53 Стоун, 5:2 – 58 Смит (Айкел)
Счет в серии: 1-0
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ.