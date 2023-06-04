iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

Кубок Стэнли: Вегас открыл счет в финальной серии с Флоридой

Вашему вниманию результат матча плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:25
Вегас обыграл Флориду / Getty Images
Вегас обыграл Флориду / Getty Images

В субботу, 3 июня, стартовала финальная серия плей-офф НХЛ.

В первом поединке финала Кубка Стэнли Вегас одержал уверенную победу 5:2 над Флоридой и повел в счете в противостоянии.

Читай также: НХЛ. Флорида - Вегас: анонс финала Кубка Стэнли

Результат матча Кубка Стэнли за 3 июня

Вегас – Флорида – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 9 Э.Стаал (Лунделль), 1:1 – 17 Маршессо (Теодор, Стивенсон), 2:1 – 30 Теодор (Хауден, Макнэбб), 2:2 – 39 Дюклер, 3:2 – 46 Уайтклауд (Айкел, Барбашев), 4:2 – 53 Стоун, 5:2 – 58 Смит (Айкел)

Счет в серии: 1-0

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Стэнли Вегас Голден Найтс Флорида Пантерз

Статьи по теме

НХЛ. Флорида - Вегас: анонс финала Кубка Стэнли НХЛ. Флорида - Вегас: анонс финала Кубка Стэнли
Кубок Стэнли: Даллас сократил отставание в серии с Вегасом Кубок Стэнли: Даллас сократил отставание в серии с Вегасом
Усик озвучил главную причину срыва боя с Фьюри Усик озвучил главную причину срыва боя с Фьюри
Украинцы на Ролан Гаррос-2023: Свитолина сыграет с Касаткиной, Костюк выступит в парном разряде Украинцы на Ролан Гаррос-2023: Свитолина сыграет с Касаткиной, Костюк выступит в парном разряде
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Бокс10:02
Усик озвучил главную причину срыва боя с Фьюри
Теннис10:00
Украинцы на Ролан Гаррос-2023: Свитолина сыграет с Касаткиной, Костюк выступит в парном разряде
Европа09:50
В Милане определились с заменой Ибрагимовичу
Футбол09:45
Чемпионат мира U20: Израиль выбил Бразилию, Италия прошла Колумбию в 1/4 финала
Украина09:35
УПЛ: Днепр-1 сыграет с Кривбассом, Минай примет Зарю в последнем туре
Европа09:25
Футбол сегодня: Матчи заключительных туров в УПЛ, Ла Лиге и Серии А
Европа09:20
Ньюкасл намерен усилиться одноклубником Зинченко
Бокс08:56
Менеджер Ломаченко оценил вероятность проведения реванша с Хэйни
Другие страны08:28
Месси получил предложение от клуба МЛС
НХЛ08:00
Плей-офф НХЛ: Вегас победил Флориду в первом матче финала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK