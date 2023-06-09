Кубок Стэнли: Флорида в овертайме сократила отставание в финальной серии с Вегасом

В четверг, 8 июня, был сыгран третий поединок финальной серии плей-офф НХЛ.

Флорида в овертайме сумела одолеть 3:2 Вегас, одержав тем самым первую победу в решающем противостоянии и сократив счет в серии до 1-2.

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Результат матча Кубка Стэнли за 8 июня

Флорида – Вегас – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Монтур (Э.Стаал, Ткачак), 1:1 – 16 Стоун (Теодор, Маршессо), 1:2 – 34 Маршессо (Стоун, Айкел), 2:2 – 57 Ткачак (Экблад, Верхэге), 3:2 – 64 Верхэге (Форслинг, Беннетт)

Счет в серии: 1-2

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