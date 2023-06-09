iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

Кубок Стэнли: Флорида в овертайме сократила отставание в финальной серии с Вегасом

Вашему вниманию результат матча плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:28
Флорида обыграла Вегас / Getty Images
Флорида обыграла Вегас / Getty Images

В четверг, 8 июня, был сыгран третий поединок финальной серии плей-офф НХЛ.

Флорида в овертайме сумела одолеть 3:2 Вегас, одержав тем самым первую победу в решающем противостоянии и сократив счет в серии до 1-2.

Читай также: НХЛ. Флорида - Вегас: анонс финала Кубка Стэнли

Результат матча Кубка Стэнли за 8 июня

Флорида – Вегас – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Монтур (Э.Стаал, Ткачак), 1:1 – 16 Стоун (Теодор, Маршессо), 1:2 – 34 Маршессо (Стоун, Айкел), 2:2 – 57 Ткачак (Экблад, Верхэге), 3:2 – 64 Верхэге (Форслинг, Беннетт)

Счет в серии: 1-2

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Стэнли Вегас Голден Найтс Флорида Пантерз

Статьи по теме

Кубок Стэнли: Вегас открыл счет в финальной серии с Флоридой Кубок Стэнли: Вегас открыл счет в финальной серии с Флоридой
НХЛ. Флорида - Вегас: анонс финала Кубка Стэнли НХЛ. Флорида - Вегас: анонс финала Кубка Стэнли
Бавария представила первого новичка межсезонья Бавария представила первого новичка межсезонья
Главной сенсации Лейкерс приписывают роман с известной певицей Главной сенсации Лейкерс приписывают роман с известной певицей
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа11:35
Бавария представила первого новичка межсезонья
НБА11:18
Главной сенсации Лейкерс приписывают роман с известной певицей
Европа10:43
Милан вклинился в борьбу за хавбека Лестера
НБА10:23
Звезде Милуоки провели операцию на колене
НБА09:58
Финикс ищет способы, как расстаться с Полом
Европа09:29
Манчестер Юнайтед может отправить Гринвуда в аренду
Бокс09:18
"Мы ведем переговоры": Промоутер рассказал, когда Фьюри вернется в ринг
Бокс08:45
Гвоздик поможет Альваресу подготовиться к реваншу с россиянином
Футбол08:20
Чемпионат мира U20: определились финалисты турнира
НХЛ08:10
Плей-офф НХЛ: Флорида обыграла Вегас в третьем матче финальной серии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK