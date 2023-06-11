Кубок Стэнли: Вегас одержал третью победу в финальной серии с Флоридой
Вашему вниманию результат матча плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В субботу, 10 июня, был сыгран очередной поединок финальной серии плей-офф НХЛ.
В четвертом матче Вегас обыграл 3:2 Флориду, одержав тем самым третью победу в решающем противостоянии и пребывая в шаге от завоевания трофея.
Читай также: НХЛ. Флорида - Вегас: анонс финала Кубка Стэнли
Результат матча Кубка Стэнли за 10 июня
Флорида – Вегас – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 1 Стивенсон (Стоун, Уайтклауд), 0:2 – 27 Стивенсон (Хаг, Стоун), 0:3 – 31 Карлссон (Маршессо, Хаг), 1:3 – 36 Монтур (Барков), 2:3 – 43 Барков (Лунделль, Монтур)
Счет в серии: 1-3
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ.