НХЛ: Колорадо обыграл Нью-Джерси, Сан-Хосе прервал серию из 11 поражений

В ночь на среду, 8 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.

Тампа обыграла Монреаль, Рейнджерс одолели Детройт, Колорадо взял верх над Нью-Джерси, а Сан-Хосе одержал свою первую победу в 12-м поединке сезона, справившись с Филадельфией.

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Результаты матчей НХЛ за 7 ноября

Каролина – Баффало – 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 12 Деанджело, 1:1 – 23 Так, 2:1 – 47 Шей (Орлов, Ахо), 2:2 – 49 Далин (Миттлстадт, Томпсон), 3:2 – 61 Нечас (Шей, Ахо)

Монреаль – Тампа-Бэй – 3:5 (0:4, 0:0, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Кучеров (Пойнт, Хэйгл), 0:2 – 7 Пол (Хедман, Стэмкос), 0:3 – 9 Барре-Буле (Сергачев, Хэйгл), 0:4 – 13 Эйссимонт (Чернак, Хедман), 1:4 – 46 Сузуки (Монахан, Кофилд), 2:4 – 47 Пеццетта (Гуле, Эванс), 2:5 – 57 Пол (Стэмкос, Кучеров), 3:5 – 59 Дворак (Бэррон, Харрис)

Рейнджерс – Детройт – 5:3 (1:0, 4:0, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 1 Трочек (Густафссон), 2:0 – 27 Крайдер (Панарин, Густафссон), 3:0 – 28 Трочек (Крайдер, Зибанежад), 4:0 – 31 Панарин (Лафреньер), 5:0 – 34 Кайлле (Шнайдер, Джонс), 5:1 – 47 Расмуссен (Петри, Чиарот), 5:2 – 48 Костин (Фишер, Чиарот), 5:3 – 53 Копп (Хуссо, Комфер)

Айлендерс – Миннесота – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Марун (Миддлтон, Эрикссон Эк), 1:1 – 11 Добсон (Клаттербак, Сизикас), 2:1 – 28 Вальстром (Ао, Энгвалл), 2:2 – 32 Леттьери (Фэйбер, Болди), 2:3 – 46 Капризов (Юханссон, Зукарелло-Асен), 2:4 – 47 Эрикссон Эк (Марун)

Сент-Луис – Виннипег – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 8 Шайфли (Коннор, Иафалло), 0:2 – 16 Пионк (Иафалло, Шайфли), 1:2 – 16 Томас (Капанен, Такер), 1:3 – 24 Коннор (Иафалло, Моррисси), 1:4 – 41 Коннор (Иафалло, Шайфли), 2:4 – 48 Шенн (Фолк, Крюг), 2:5 – 57 Перфетти (Моррисси)

Аризона – Сиэтл – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Толванен (Олексяк, Гурде), 1:1 – 6 Маччелли (Дермотт, Бьюгстэд), 2:1 – 23 Хэйтон (Шмалц, Келлер), 2:2 – 24 Шульц (Эберле, Бенирс), 2:3 – 41 Шварц (Толванен, Бенирс), 3:3 – 41 Келлер (Дурзи, Шмалц)

Калгари – Нэшвилл – 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 4 МакКэррон (Дель Гайзо, Фоуди), 0:2 – 14 Шервуд (Новак, Евангелиста), 1:2 – 35 Дюбе (Десимон, Задоров), 2:2 – 44 Хэнифин (Танев, Шарангович), 3:2 – 46 Колман (Десимон, Кадри), 4:2 – 58 Кадри (Зари, Шарангович)

Анахайм – Питтсбург – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 12 Р. Зогорна (Карлссон, Эллер), 0:2 – 59 Кросби (Летанг, Генцел)

Колорадо – Нью-Джерси – 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Тоффоли (Маклауд, Марино), 1:1 – 15 Рантанен (Маккиннон, Макар), 2:1 – 22 Колтон (О'Коннор, Вуд), 2:2 – 31 Майер (Хэмилтон, Братт), 3:2 – 31 Вуд (Макар, Ничушкин), 3:3 – 35 Хэмилтон (Палат, Тоффоли), 4:3 – 47 Джохансен, 5:3 – 49 Маккиннон (Макар, Рантанен), 6:3 – 58 Рантанен

Сан-Хосе – Филадельфия – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Дюклер (Гранлунд, Лабанк), 2:0 – 36 Эклунд (Дюклер), 2:1 – 38 Фараби (Лоутон, Сэнхайм)

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