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Хоккей

Игрок Торонто вписал себя в историю НХЛ, набрав тысячное очко в карьере

Иронично, что он сделал это в матче против своей бывшей команды, в которой провел девять лет.
Сегодня, 11:46
Джон Таварес / Getty Images
Джон Таварес / Getty Images

Минувшей ночью прошел матч регулярного сезона НХЛ, в котором Айлендерс в овертайме одолели Торонто со счетом 4:3.

Но игра запомнилась скорее историческим событием. Центральный нападающий Мэйпл Лифс Джон Таварес записал на свой счет гол + ассист, которые стали 999-м и 1000-м очками в его карьере.

Как сообщает The Athletic, Таварес стал лишь 98-м игроком в истории НХЛ, которому покорилась данная планке.

Примечательно, что 33-летний хоккеист сделал это в игре против команды, в которой он провел девять сезонов и набрал 669 очков.

Напомним, что ан ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей прошедшего игрового дня НХЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Торонто Мэйпл Лифс

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