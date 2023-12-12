Игрок Торонто вписал себя в историю НХЛ, набрав тысячное очко в карьере

Иронично, что он сделал это в матче против своей бывшей команды, в которой провел девять лет.

Минувшей ночью прошел матч регулярного сезона НХЛ, в котором Айлендерс в овертайме одолели Торонто со счетом 4:3.

Но игра запомнилась скорее историческим событием. Центральный нападающий Мэйпл Лифс Джон Таварес записал на свой счет гол + ассист, которые стали 999-м и 1000-м очками в его карьере.

Как сообщает The Athletic, Таварес стал лишь 98-м игроком в истории НХЛ, которому покорилась данная планке.

1,000 POINTS FOR JOHN TAVARES‼️



A full-circle moment as he reaches this historic milestone against his former team. pic.twitter.com/2vCmX8SQvG — SportsCenter (@SportsCenter) December 12, 2023

John Tavares



98th player in NHL history with 1,000 career points#LeafsForever pic.twitter.com/0gDBV3wqQn — Sportsnet Stats (@SNstats) December 12, 2023

Примечательно, что 33-летний хоккеист сделал это в игре против команды, в которой он провел девять сезонов и набрал 669 очков.

Напомним, что ан ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей прошедшего игрового дня НХЛ.

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