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Снуп Догг будет специальным корреспондентом на Олимпийских играх-2024 в Париже

На такое неординарное сотрудничество пошел один из американских телеканалов.
Сегодня, 09:50
Снуп Догг / Getty Images
Снуп Догг / Getty Images

Всемирно известный рэпер Снуп Догг будет специальным корреспондентом американской телекомпании NBC на Олимпийских играх в Париже в этом году, сообщает France 24.

Как объявил телеканал, он пошел на этот шаг после удачного предыдущего сотрудничества с 52-летним исполнителем на Играх в Токио, которое восхитило зрителей.

"Я вырос, наблюдая за Олимпийскими играми, и очень рад видеть, как невероятные спортсмены привозят свои выдающиеся достижения в Париж", - сказал Снуп Догг.

"Это праздник мастерства, самоотверженности и стремления к величию. Нам предстоит провести несколько потрясающих соревнований, и, конечно же, я привнесу сюда стиль Снупа. Это будут самые грандиозные Олимпийские игры в истории, так что оставайтесь на связи".

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Вице-президент NBC по олимпийскому производству Молли Соломон заявила, что комментарии Снупа об Олимпиаде 2021 года стали вирусными и "принесли ему работу в качестве специального корреспондента в Париже".

"Мы не знаем, что, черт возьми, будет происходить каждый день, но мы знаем, что он добавит свою уникальную точку зрения в наше обновленное олимпийское шоу в прайм-тайме", - сказала она.

Снуп Догг дебютировал в качестве консультанта на Олимпийских играх в Токио в 2021 году, и тогда его комментарии очень понравились зрителям.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Снуп Догг Олимпиада-2024

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