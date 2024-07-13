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"Счастлив, что вызвали на Евро, а затем - на Олимпиаду": Таловеров высказался об Играх-2024

Защитник украинский сборной поделился ожиданиями от соревнований.
Сегодня, 12:34
Максим Таловеров / Getty Images
Максим Таловеров / Getty Images

Защитник олимпийской сборной Украины Максим Таловеров рассказал о подготовке к Играм-2024 в Париже.

"Я очень счастлив, что меня вызвали на Евро, а затем - на Олимпийские игры. Это была моя мечта, и я наслаждаюсь каждой минутой в лагере национальной, а теперь олимпийской сборной".

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"Когда ты играешь за сборную, это всегда ответственность. Это большая честь для нас, особенно учитывая, что это будет первое участие Украины в футбольном турнире Олимпиады. Мы вписали наши имена в историю, и это классно. Очень ждем первого матча на Олимпийских играх

Я не хочу ничего говорить о своем авторитете, хотя работаю с Русланом Петровичем немного больше других игроков. Молодым стараюсь подсказывать, но так поступают все - помогаем друг другу. В сборной хорошая атмосфера, готовимся", - приводит слова Таловерова пресс-служба УАФ.

Ранее сборная Украины по футболу определилась с составом на Олимпиаду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олимпиада-2024 Олимпийская сборная Украины Максим Таловеров

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