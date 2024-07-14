Футбольная сборная Украины представила форму на Олимпиаду-2024

Презентованы два варианта экипировки на будущие Игры.

Сборная Украины U-23 по футболу презентовала форму, в которой будет выступать на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Украинская команда вместе с техническим партнером польским спортивным брендом 4F показала два варианта экипировки в традиционных желтом и синем цветах.

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Также представлены два комплекта вратарской формы - салатовый и черный.

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Напомним, что на Олимпиаде украинцы сыграют в группе против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).

В плей-офф футбольного турнира Игр выходят по две лучшие сборные из четырех групп по четыре команды, а дальше - традиционный формат: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал (9 августа, Париж, Парк де Пренс).

Ранее сборная Украины по футболу определилась с составом на Олимпиаду.

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