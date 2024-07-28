Украинские гимнасты пробились в индивидуальные финалы Олимпиады-2024
В субботу, 27 июля, в рамках Олимпийских игр 2024 года состоялись квалификационные выступления спортивной гимнастики.
В командном зачете Украина заработала место в финале. Спустя несколько часов определилась судьба индивидуальных квалификаций.
Так, Олег Верняев и Илья Ковтун смогли пробиться в финал многоборья. Они же поборются за награды на параллельных брусьях. К тому же, Верняев также выступит на коне, а Ковтун - в свободных упражнениях.
Читай также: Олимпиада-2024 в Париже: Австралия возглавила медальный зачет
Стоит отметить, что Назар Чепурный выиграл квалификацию в опорном прыжке. А компанию ему там составит Игорь Радивилов.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами украинцев в спортивной гимнастике на Олимпиаде-2024.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!