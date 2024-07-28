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"Орда бежит, но мы остановим это": Игрок олимпийской сборной Украины - о матче с Аргентиной

Максим Хлань поделился ожиданиями от решающего поединка группового этапа Игр-2024.
Сегодня, 21:31
Максим Хлань / Getty Images
Максим Хлань / Getty Images

Вингер олимпийской сборной Украины Максим Хлань высказался о матче третьего тура футбольного турнира Игр-2024 против Аргентины.

Игрок украинской команды выразил уверенность, что "сине-желтые" смогут остановить соперника.

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"Пока мы еще Аргентину серьезно не просматривали. Смотрели лишь некоторые моменты из их предыдущих матчей.

Это очень агрессивная команда, боевитая, они бьются. Я не думаю, что у них много тактики, у них больше навалистый футбол. Знаете, как орда бежит - все навалом на ворота.

Мы остановим это, уверены, что остановим. И еще покажем, как мы умеем бежать на ворота", - сказал Хлань в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, матч между Украиной и Аргентиной состоится во вторник, 30 июля, и начнется в 18:00 по киевскому времени.

Ранее Андрей Шевченко поздравил олимпийскую сборную с победой над Марокко.

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